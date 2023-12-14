Более 120 иностранцев выехали за день через КПП на финско-российской границе в Карелии

В Россию въехали 57 иностранных граждан

ТАСС, 14 декабря. Более 270 человек, в том числе более 120 иностранных граждан выехали из России через пункт пропуска "Вяртсиля" (с финской стороны "Ниирала") на российско-финской границе в Карелии на 20:00 14 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Карельской таможни. Въехали в Россию 363 человека, из них 57 иностранцев.

"По состоянию на 20:00 14 декабря: въезд в Россию физических лиц 363, 57 иностранцев, выезд из России физических лиц 273, [из них] 122 иностранца", - сказали в пресс-службе.

В Россию въехали 237 легковых автомобилей, выехали - 131 легковой и один грузовой.

Финляндия закрывает с 15 декабря все КПП на границе с Россией. Как заявила глава финского МВД Мари Рантанен, в Хельсинки констатировали, что "нелегальная иммиграция на восточной границе продолжилась".

В ночь на 14 декабря пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.