"Мы были поставлены перед фактом": что известно о блокировке КПП со стороны Финляндии

Почти все КПП закрыты
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Финляндия в ночь на 18 ноября закрыла на три месяца четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала".
Четыре дня спустя, 22 ноября, правительство республики решило закрыть до 23 декабря 2023 года три из четырех оставшихся КПП на границе с РФ: "Куусамо", "Салла" и "Вартиус".
О решении Хельсинки 24 ноября Москву проинформировал посол Финляндии Антти Хелантеря. Он объяснил это намерением Финляндии "обеспечивать безопасность своих границ". "В этом отношении Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ в соответствии с действующими договорами", — отметили в финском МИД.
Как заявляют власти Финляндии, закрытием КПП они реагируют на приток к восточной границе государства "граждан третьих стран", который увеличился в последнее время.
После принятых финским правительством решений открытым оставался только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), но и он, согласно заявлениям из Хельсинки, прекратит пропускать людей. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 27 ноября также назвал ситуацию на границе с РФ вопросом национальной безопасности и сообщил о готовности правительства в случае необходимости закрыть последний КПП. По его словам, такое решение может быть принято очень скоро.
Позже стало известно, что в Хельсинки уже договорились закрыть границу с Россией, в том числе последний КПП, с 30 ноября по 13 декабря. По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, те, кто хочет подать заявление на убежище в республике, могут сделать это в портах и аэропортах. Как уточнила министр, закрытие границы может быть продлено еще на две недели.
При этом железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией, как уточнил представитель пограничной службы Матти Сарасмаа, продолжится.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на финское правительство, ограничения на границе с Россией не будут распространяться на грузовой транспорт.
Ситуация с беженцами
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На фоне вводимых со стороны Финляндии ограничений с 21 ноября на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области скопилась очередь примерно из 300 человек. Порядка 200 иностранцев, у которых было разрешение на пребывание в России, отправили на автобусах в Санкт-Петербург.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 27 ноября сообщил, что около 60 иностранцев пересекли границу России и Финляндии через КПП "Лотта". Он назвал обстановку на пункте спокойной и отметил, что работа идет в штатном режиме.
Меры властей Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией Чибис расценил как "недружественные и провокационные", а саму ситуацию назвал "гуманитарным кризисом". Он также объявил о введении в Заполярье режима повышенной готовности и дополнительных мер безопасности, в частности, организации дополнительных КПП для выявления нелегальных мигрантов.
В связи с действиями Финляндии и возникшими из-за этого скоплениями иностранных беженцев в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах было решено организовать три пункта временного размещения (ПВР). Власти обратили внимание, что ситуация разворачивается в условиях устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей.
"Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья", — отметил Чибис.
Как писала газета Helsingin Sanomat, правительство Финляндии расценивает наплыв беженцев в страну как "российскую акцию влияния".
Российские власти тем временем отчитываются о борьбе с нелегалами. Как сообщили ТАСС в управлении пресс-службы главы Карелии, с 15 ноября в регионе задержали более 150 иностранных граждан. У них были истекшие российские визы, они двигались в сторону российско-финляндской границы. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы РФ.
Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, в основном среди задержанных были граждане Сирии и Сомали. По его словам, факты задержания иностранцев, которые пытались пересечь границу, регистрировались в республике и раньше, но уже после сообщений о планах закрыть КПП в Ленобласти число желающих пересечь границу в Карелии возросло.
Реакция России
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, закрытие КПП на границе не вызывает ничего, кроме глубокого сожаления. Он обратил внимание, что у России с Финляндией были "давние, очень добрые отношения", "прагматичные, основанные на взаимном уважении".
"Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны", — сказал Песков.
По его мнению, Москва вряд ли может повлиять на эту ситуацию из-за отсутствия диалога с Хельсинки "не по нашей вине". "Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога", — сказал он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что закрытие КПП на границе с Россией лишает саму Финляндию возможности развиваться, а руководство наказывает прежде всего своих граждан. Он предупредил, что такое решение будет стоить финнам, "по некоторым оценкам, порядка €3 млрд".
"На западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться", — сказал председатель Госдумы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки Финляндии переложить ответственность за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию на Россию неуклюжими оправданиями. Она отметила, что власти Финляндии стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, которое ранее было неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы.
"Еще раз ответственно заявляем: никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", — объяснила она.
Позиция Финляндии
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В Финляндии тем временем говорят об отсутствии намерений вести с Россией политические дискуссии из-за ситуации на границе. При этом в Хельсинки готовы обсуждать эту проблему на дипломатическом уровне.
Как заявила глава финляндского МИД Элина Валтонен, республика рассчитывает, что Россия на фоне закрытия границы решит вернуться к соблюдению условий двусторонних соглашений и "не будет позволять людям пересекать [границу] без надлежащих документов".
Но в самой Финляндии позиция по этому вопросу далеко не однозначна. Уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман раскритиковала власти страны из-за закрытия КПП. Она выразила мнение, что такая мера "ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища". Стенман напомнила, что право запрашивать убежище, запрет на принудительное возвращение или высылку, а также запрет массовой депортации — это ключевые принципы законодательства ЕС и финского правопорядка. "Отсутствие реального и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища создает явный риск нарушения абсолютного запрета на высылку и массовую депортацию", — сказала она.
При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страны Евросоюза должны защищать границы от притока мигрантов, не соответствующих критериям просителей убежища. По его мнению, соблюдение прав человека важно, но сейчас нужно принимать во внимание вопросы национальной безопасности.
"Сейчас депортация мигрантов, которые не отвечают критериям просителей убежища, стала невозможной. Пересечение границы означает, что человек остается в стране вне зависимости от того, отвечает он критериям или нет. Это означает, что баланс между правами человека и нацбезопасностью больше не соблюдается. Вот почему мы должны принимать меры, чтобы защитить себя", — объяснил он.
КПП с другими странами под угрозой
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Возможность закрытия границы с Россией уже допускают и в Эстонии. Глава МИД республики Маргус Цахкна 29 ноября заявил, что страна готова сделать это, если понадобится.
"Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. <...> Это может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции", — сказал он.
До этого глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс отмечал, что страна пока не собирается следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией прямо сейчас.
Этот вопрос встает на повестке и в Норвегии. Как сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, власти пока не сталкивались с какими-либо нарушениями на границе с Россией, но могут принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в связи с притоком мигрантов. По словам премьера, Норвегия отслеживает ситуацию на финско-российской границе и находится в контакте с Хельсинки и Таллином по этому вопросу.
Норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам после встречи с коллегами из северных и балтийских стран сообщил, что Норвегия наблюдает за ситуацией на границе с Россией и готова при необходимости закрыть КПП на ней.
В российском посольстве в Норвегии при этом сообщили ТАСС, что не считают актуальным комментировать гипотетические сценарии по теме КПП на норвежско-российской границе. Как предполагают в диппредставительстве, КПП не будет закрыт. Российская и норвежская стороны "находятся в диалоге по различным каналам".