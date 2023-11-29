"Мы были поставлены перед фактом": что известно о блокировке КПП со стороны Финляндии

Финляндия в ночь на 18 ноября закрыла на три месяца четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала".

Четыре дня спустя, 22 ноября, правительство республики решило закрыть до 23 декабря 2023 года три из четырех оставшихся КПП на границе с РФ: "Куусамо", "Салла" и "Вартиус".

О решении Хельсинки 24 ноября Москву проинформировал посол Финляндии Антти Хелантеря. Он объяснил это намерением Финляндии "обеспечивать безопасность своих границ". "В этом отношении Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ в соответствии с действующими договорами", — отметили в финском МИД.

Как заявляют власти Финляндии, закрытием КПП они реагируют на приток к восточной границе государства "граждан третьих стран", который увеличился в последнее время.

После принятых финским правительством решений открытым оставался только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), но и он, согласно заявлениям из Хельсинки, прекратит пропускать людей. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 27 ноября также назвал ситуацию на границе с РФ вопросом национальной безопасности и сообщил о готовности правительства в случае необходимости закрыть последний КПП. По его словам, такое решение может быть принято очень скоро.

Позже стало известно, что в Хельсинки уже договорились закрыть границу с Россией, в том числе последний КПП, с 30 ноября по 13 декабря. По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, те, кто хочет подать заявление на убежище в республике, могут сделать это в портах и аэропортах. Как уточнила министр, закрытие границы может быть продлено еще на две недели.

При этом железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией, как уточнил представитель пограничной службы Матти Сарасмаа, продолжится.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на финское правительство, ограничения на границе с Россией не будут распространяться на грузовой транспорт.