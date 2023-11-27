В Заполярье за два дня более 60 иностранцев пересекли границу России с Финляндией

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погранпереход работает в обычном режиме

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Около 60 иностранцев пересекли границу России и Финляндии через единственный действующий пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области, сообщил губернатор приграничного региона Андрей Чибис.

"Обстановка на контрольно-пропускных пунктах с Финляндией в Мурманской области спокойная. Работаем уже в штатном режиме. В Кольском районе (МАПП "Лотта") с 24 по 26 ноября границу пересек 61 иностранец" - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Кандалакшском районе на КПП "Салла", где на прошлой неделе отмечалось скопление мигрантов, разобрали пункты обогрева и привели в порядок территорию. "Благодаря слаженным действиям совместно с правоохранительными органами организован четкий контроль на въезд иностранцев", - подчеркнул Чибис.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с Россией. С 24 ноября единственным погранпереходом через сухопутную границу между Финляндией и Россией остался "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает всего четыре часа в день.

С 21 ноября очередь из около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области из-за закрытия Финляндией погранпереходов с Россией. Около 200 иностранцев, у которых было разрешение находиться в России, отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Остальные перешли границу России с Финляндией.