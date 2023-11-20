Президент Финляндии счел нацбезопасность приоритетнее прав человека

Страны Евросоюза должны защищать границы от притока мигрантов, не соответствующих критериям просителей убежища, подчеркнул Саули Ниинистё

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны защищать границы от притока мигрантов, не соответствующих критериям просителей убежища, в этих условиях необходимо действовать, исходя из приоритетов нацбезопасности. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой. Трансляцию вел телерадиоканал Yle.

"Сейчас депортация мигрантов, которые не отвечают критериям просителей убежища, стала невозможной. Пересечение границы означает, что человек остается в стране вне зависимости от того, отвечает он критериям или нет. Это означает, что баланс между правами человека и нацбезопасностью больше не соблюдается. Вот почему мы должны принимать меры, чтобы защитить себя", - отметил Ниинистё. По его словам, соблюдение прав человека важно, однако сейчас необходимо принимать во внимание вопросы национальной безопасности.

Глава государства также отметил, что проблема защиты границ от мигрантов касается не только Польши, Латвии, Литвы и Финляндии, но и всего ЕС. Он выразил надежду, что вместе представители этих стран смогут "еще заметнее поднять этот вопрос" на уровне сообщества в целом.

Финская газета Iltalehti сообщила ранее со ссылкой на источники, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.