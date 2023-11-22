МИД РФ прокомментировал сложившуюся после закрытия Финляндией КПП ситуацию

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что попытки Хельсинки переложить ответственность на Москву за эту ситуацию являются неуклюжими оправданиями

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Попытки Финляндии переложить ответственность на Россию за сложившуюся после закрытия КПП на границе ситуацию являются неуклюжими оправданиями. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломата попросили прокомментировать заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.

"Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - указала Захарова.