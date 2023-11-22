22 ноября, 07:30,
обновлено 22 ноября, 07:51

МИД РФ прокомментировал сложившуюся после закрытия Финляндией КПП ситуацию

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что попытки Хельсинки переложить ответственность на Москву за эту ситуацию являются неуклюжими оправданиями

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Попытки Финляндии переложить ответственность на Россию за сложившуюся после закрытия КПП на границе ситуацию являются неуклюжими оправданиями. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломата попросили прокомментировать заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.

"Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - указала Захарова. 

Теги:
ФинляндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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