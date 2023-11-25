При этом, как заявил финский премьер Петтери Орпо, его страна готова обсуждать эту проблему на дипломатическом уровне

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Финляндия не планирует вести политические дискуссии с Россией из-за ситуации на границе, однако готова обсуждать эту проблему на дипломатическом уровне. Об этом сообщил финский премьер Петтери Орпо, его слова приводит портал Yle.

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как [началась СВО РФ], с Россией не ведется никаких политических дискуссий", - отметил он.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.

Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении страны закрыть погранпункты.