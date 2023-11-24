24 ноября, 10:26

Финский омбудсмен раскритиковала закрытие почти всех КПП на российско-финской границе

Кристина Стенман считает, что эта мера "ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища"

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман раскритиковала решение финских властей о закрытии почти всех пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

С точки зрения омбудсмена, эта мера "ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища". "Право запрашивать убежище, запрет на принудительное возвращение или высылку, а также запрет массовой депортации являются ключевыми принципами законодательства ЕС и финского правопорядка. <...> Отсутствие реального и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища создает явный риск нарушения абсолютного запрета на высылку и массовую депортацию", - приводит Yle заявление Стенман.

Омбудсмен призвала финское правительство изменить решение, "как только необходимость в ограничениях отпадет".

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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