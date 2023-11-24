Посол Финляндии в Москве сообщил МИД РФ о решении закрыть погранпункты

Как отметили в МИД Финляндии, страна продолжит обеспечивать безопасность своих границ и готова к сотрудничеству с погранслужбой России

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении страны закрыть погранпункты. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

"Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <...> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус", - говорится в сообщении на его сайте.

Отмечается, что Финляндия продолжит обеспечивать безопасность своих границ и готова к сотрудничеству с погранслужбой РФ. "Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать безопасность своих границ. В этом отношении Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ в соответствии с действующими договорами", - говорится в сообщении.