МИД Финляндии надеется на возвращение ситуации на границе с РФ к норме

Глава финляндского МИД Элина Валтонен сообщила, что граница "будет пока закрыта" и вся эта ситуация особенно скажется на тех людях, которые передвигаются между странами, в том числе на дипломатах

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Финляндия надеется, что Россия на фоне закрытия границы решит вернуться к соблюдению условий двусторонних соглашений. С таким утверждением выступила глава финляндского МИД Элина Валтонен.

"Мы надеемся, что Россия вернется к норме, когда они соблюдали наши соглашения и не будет позволять людям пересекать [границу] без надлежащих документов", - сказала министр в интервью американскому телеканалу CNBC в Брюсселе.

По словам Валтонен, граница Финляндии и РФ "будет пока закрыта" и вся эта ситуация особенно скажется на тех людях, которые передвигаются между странами, в том числе на дипломатах. "Россия всеми способами старается причинять неудобства. Мы этого принять не можем, Европейский союз этого и НАТО этого не принимают. Поэтому мы отвечаем соответствующим образом", - утверждала министр.