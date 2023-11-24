Норвегия заявила, что пока не фиксировала нарушений на границе с Россией

По словам премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, власти страны могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с притоком мигрантов

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Норвегии пока не сталкивались с какими-либо нарушениями на границе с Россией, но могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с притоком мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Мы готовы принять необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на границе, но мы не обнаружили пока никаких нарушений", - сказал он в ходе визита в Эстонию. Его слова приводит агентство Reuters.

Премьер отметил, что Норвегия отслеживает ситуацию на финско-российской границе и находится в контакте с Финляндией и Эстонией по этому вопросу.

Посольство РФ в Норвегии ранее сообщило ТАСС, что не считает актуальными комментарии гипотетических сценариев по теме КПП на норвежско-российской границе. В посольстве предполагают, что КПП не будет закрыт, и подтверждают, что российская и норвежская стороны "находятся в диалоге по различным каналам".

Как сообщил в среду на пресс-конференции в Стокгольме после встречи с коллегами из северных и балтийских стран норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам, Норвегия наблюдает за ситуацией на границе с РФ и готова при необходимости закрыть КПП на ней. Министр напомнил, что в 2015 году на границе появилось больше мигрантов, чем обычно.

Вопрос был задан министру в связи с решением властей Финляндии закрыть погранпункты на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился.