24 ноября, 13:48

Норвегия заявила, что пока не фиксировала нарушений на границе с Россией

По словам премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре, власти страны могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с притоком мигрантов

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Норвегии пока не сталкивались с какими-либо нарушениями на границе с Россией, но могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с притоком мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Мы готовы принять необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на границе, но мы не обнаружили пока никаких нарушений", - сказал он в ходе визита в Эстонию. Его слова приводит агентство Reuters.

Премьер отметил, что Норвегия отслеживает ситуацию на финско-российской границе и находится в контакте с Финляндией и Эстонией по этому вопросу.

Посольство РФ в Норвегии ранее сообщило ТАСС, что не считает актуальными комментарии гипотетических сценариев по теме КПП на норвежско-российской границе. В посольстве предполагают, что КПП не будет закрыт, и подтверждают, что российская и норвежская стороны "находятся в диалоге по различным каналам".

Как сообщил в среду на пресс-конференции в Стокгольме после встречи с коллегами из северных и балтийских стран норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам, Норвегия наблюдает за ситуацией на границе с РФ и готова при необходимости закрыть КПП на ней. Министр напомнил, что в 2015 году на границе появилось больше мигрантов, чем обычно.

Вопрос был задан министру в связи с решением властей Финляндии закрыть погранпункты на границе с РФ. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пограничных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, оставив открытым только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на российско-финской границе, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. 

Теги:
НорвегияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация