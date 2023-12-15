В Хабаровском крае спасенного тигренка передадут в зоосад

Животное не вернут в дикую природу, отметил глава региона Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Спасенного в Хабаровском крае краснокнижного амурского тигренка передадут в один из зоосадов, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"Тигренок идет на поправку. В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов", - написал Дегтярев.

Сейчас тигренок находится на реабилитации в охотнадзоре в селе Сосновка. Губернатор предложил выбрать ему имя. В числе вариантов Амур, Арсений, Бархат, Василий и Ерофей.

На юге Дальнего Востока действуют два центра реабилитации диких животных, которые уже успешно работают с изъятыми из природы крупными хищниками. В течение некоторого времени специалисты оказывают зверю помощь, проверяют охотничьи навыки и, если нет противопоказаний, выпускают его в дикую природу. Если бы этот тигренок оправился от травм, он научился бы охотиться самостоятельно в условиях большого вольера на участке тайги. После его могли бы вернуть в дикую природу.

Хромающего тигренка обнаружили на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре водители в ноябре в окрестностях села Вознесенское Амурского района. Сотрудники охотнадзора края доставили его в Хабаровск. Из-за косого перелома плечевой кости передней левой лапы была проведена операция и поставлена пластина.