Морское сообщение между Сахалином и материком прервут из-за циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино 16 декабря прекратит работу, сообщили в министерстве транспорта области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), 16 декабря прекратит работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с конца суток 16 декабря 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в конце суток 18 декабря 2023 года", - рассказали в министерстве.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 17 декабря в 11 районах Сахалинской области. Синоптики прогнозируют метель и штормовой ветер.