В Приморье после аварии вернули воду в дома почти 70 тыс. жителей

Специалисты заварили порыв на водоводе и начали заполнять трубу водой, сообщили в пресс-службе прокуратуры края

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение в приморском городе Артеме восстановили после устранения аварии на водоводе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края, вода вернулась в дома почти 70 тыс. горожан.

"Специалисты заварили порыв на водоводе и начали заполнять трубу водой. Во всех домах уже появился слабый напор. Он будет увеличиваться по мере заполнения системы", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В пятницу жители более чем 900 многоквартирных и 5 тыс. частных домов в городе Артеме Приморского края остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водоводе.

Отключение коснулось 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений.