Медведев поддержал прекращение продаж книг Акунина и Быкова

Замглавы Совбеза уверен, что вернуться с триумфом на Родину у этих писателей не получится

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал прекращение продаж книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний, вызвавших общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина и Быкова.

"Они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников. Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чем мне довелось писать еще год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском", - написал политик в своем Telegram-канале.

"Все-таки некоторые свалившие за кордон наши "литературные классики", выражаясь словами Михаила Булгакова, "самая гнусная мразь". Ну ладно, очень не любят "политический режим", выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам - это, знаете ли, совсем "запредел", это за гранью добра и зла", - подчеркнул Медведев.

При этом замглавы Совбеза РФ убежден, что вернуться с триумфом на Родину у этих писателей не получится. "Они ничтоже сумняшеся пишут, что, мол, вернутся как властители дум и снова будут в зените славы. Подобное возможно только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за нее воинов. А этого не будет никогда", - заверил он, пожелав писателям прожить остаток жизни вдали от той страны, где когда-то обрели популярность, и умереть от злобы на чужбине.