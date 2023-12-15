Доброволец из ДНР после обращения к Путину получила удостоверение ветерана боевых действий

В СК сообщили, что в тот же день сотрудники военных следственных органов ведомства встретились с Юлией Березой и установили, что 10 мая 2022 года она поступила на военную службу в народную милицию ДНР

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доброволец из Донецкой Народной Республики - младший сержант Юлия Береза - и ее муж после обращения к президенту России Владимиру Путину получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что 14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции она обратилась к президенту РФ с вопросом оформления ей и мужу удостоверений ветерана боевых действий, а также невозможности получения мер социальной поддержки ее матерью, проживающей в другом регионе.

"Сотрудниками Следственного комитета РФ права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Березе и ее супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий РФ", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что в тот же день сотрудники военных следственных органов ведомства встретились с Юлией Березой и установили, что 10 мая 2022 года, то есть до включения воинских частей и соединений Донецкой Народной Республики в состав Вооруженных сил РФ, она поступила на военную службу в народную милицию ДНР. В связи с выполнением задач специальной военной операции она получила удостоверение ветерана боевых действий ДНР. В 2023 году женщина подала документы в военный комиссариат Самарской области для оформления социальной поддержки ее матери как члена семьи ветерана СВО. Однако в соответствующих льготах ей было отказано по причине отсутствия удостоверения ветерана боевых действий РФ.

Кроме того, в пятницу с Юлией Березой встретился руководитель военного следственного отдела СК РФ по Самарскому гарнизону. "Женщина была уведомлена, что офицерами ведомства принимаются меры для обеспечения ее мерами социальной поддержки как члена семьи ветерана боевых действий РФ", - заключили в СК.