В Новочеркасске устранили аварию на теплотрассе

Без тепла оставались 15 тыс. жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Аварию на теплотрассе, оставившую около 15 тыс. жителей микрорайона Молодежного Новочеркасска Ростовской области без тепла, устранили. При этом из-за непогоды около 10 тыс. человек остаются без электроснабжения, сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.

"По информации на 17:57 работа всех котельных, включая котельную "Сириуса", снабжающую теплом микрорайон Молодежный, восстановлена", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.

В администрации города уточнили, что ведется прогрев системы, до конца суток оборудование постепенно выведут на нормативную температуру.

Однако, по словам Лысенко, из-за массовых обрывов линий электропередачи прекращена подача электроэнергии около 10 тыс. абонентов. "Без энергоснабжения остаются 65 многоквартирных и 1,2 тыс. частных домов. Аварийно-восстановительные работы проводят специалисты АО "Донэнерго". Всего к работам привлечены 6 аварийных бригад: 15 специалистов и 6 единиц техники", - добавил глава горадминистрации.

Ранее городские власти сообщали, что около 15 тыс. жителей микрорайона Молодежного остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, школы и детские сады продолжили работу в штатном режиме. Причиной коммунальной аварии стал износ оборудования.

Вместе с тем в Ростовской области продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя, обрушившегося на регион в ночь на 11 декабря. В результате непогоды повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области. ГУ МЧС России по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.