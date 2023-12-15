В Новочеркасске из-за аварии около 15 тыс. человек остались без отопления

Речь идет о жителях микрорайона Молодежного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Жители микрорайона Молодежного в Новочеркасске Ростовской области остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, школы и детские сады работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. В микрорайоне проживает около 15 тыс. человек.

"В микрорайоне Молодежном авария на теплотрассе, работа котельной №3 приостановлена. Над устранением проблемы работает компания "Сириус". Школы и детские сады пока работают в штатном режиме, если справиться с последствиями аварии в течение ближайших 4-5 часов не удастся, решение будет принято по ситуации", - написал Лысенко в своем Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в администрации города, причиной аварии стал износ оборудования. "Работы по устранению аварии ведутся, по предварительным оценкам, полностью завершить их специалисты планируют до 12:00 мск", - сказал собеседник агентства.