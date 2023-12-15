На Кубани на зимний сезон забронировано 50% гостиничного фонда

Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что в регионе будет работать не менее 70 зимних пляжей

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Доля бронирования гостиниц на курортах Краснодарского края на зимний сезон достигла 50%, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"На первые два зимних месяца уже забронирована почти половина номерного фонда. Неизменной популярностью пользуется горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. Но в этом году видим интерес и к другим направлениям - горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу", - сказал Кондратьев, добавив, что максимальный спрос у туристов - на новогодние праздники. В целом глубина бронирования достигает четырех месяцев.

По его словам, четвертый год подряд на Кубани реализуется проект зимних пляжей. Территории для комфортного отдыха располагаются в точках притяжения туристов - на центральных набережных, близ крупных круглогодичных санаториев и пансионатов. Их оснащают зонами отдыха, инсталляциями для фото и развлечений. В этом году будет работать не менее 70 таких пляжей.

"Свои коррективы в их работу внесла стихия, но всю инфраструктуру в муниципалитетах быстро восстанавливают. В горах Сочи будут работать 66 канатных дорог. Туристам доступны 124 горнолыжные трассы протяженностью 170 км. Помимо катания курорты традиционно готовят различные зимние развлечения", - добавил спикер. Он также напомнил, что в этом году Кубань установила рекорд по турпотоку, регион посетили почти 18 млн гостей.

Ранее сообщалось, что отдыхающих в регионе в этом сезоне будут принимать около 2 тыс. гостиниц и отелей, их емкость составляет 220 тыс. мест. Ожидаемый поток туристов с декабря по март составит 2,5 млн человек, причем традиционно больше половины гостей - 1,4 млн - принимает Сочи.