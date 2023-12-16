Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи со смертью брата

По словам президента РФ, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Машаалю Аль-Ахмеду Ас-Сабаху в связи со смертью брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Ваше высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего брата - Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха", - говорится в сообщении.

По словам Путина, эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений, отметил президент России.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи ас-Сабах и дружественному народу Кувейта", - заключил Путин.