Биография шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

Эмир Кувейта умер 16 декабря 2023 года в возрасте 86 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2023 года эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило кувейтское государственное телевидение, в эфире которого было зачитано официальное заявление канцелярии эмира о смерти шейха Навафа.

Происхождение и образование

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте (протекторат Великобритании до 1961 года). Он был шестым сыном правителя Кувейта в 1921-1950 годах шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и сводным братом эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну в 2006-2020 годах.

Образование получил в Кувейте, в привилегированной школе Мубаракия.

На государственных постах

В 1962 году, в возрасте 25 лет, шейх Наваф был назначен губернатором провинции Хавалли и занимал этот пост 16 лет. В 1978-1988 годах возглавлял министерство внутренних дел страны. В 1988 году он был назначен министром обороны. Находился в этой должности во время вторжения иракских войск в Кувейт в 1990 году.

После освобождения Кувейта в 1991 году занял пост министра труда и социальных дел и проработал на этой должности до 1992 года. В 1994-2003 годах был заместителем командующего Национальной гвардии. В 2003-2006 годах вновь возглавлял министерство внутренних дел, а также был первым заместителем премьер-министра.

Находясь на этих постах, шейх Наваф провел реформу полиции, занимался реорганизацией и обеспечением армии, направлял молодых сотрудников для обучения управлению военной техникой за рубеж, проводил кадровую политику по омоложению состава чиновников ведомств, содействовал укреплению связей в сфере безопасности стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (региональная организация; входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн).

Наследный принц, эмир

7 февраля 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем указом эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, пришедшего к власти в том же году. Шейх Сабах, таким образом, нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем. С июля 2020 года, пока шейх Сабах проходил лечение в США, шейх Наваф исполнял обязанности эмира.

После смерти Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха 29 сентября 2020 года Совет министров Кувейта объявил шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром. 30 сентября 2020 года он вступил в должность главы государства, став шестым эмиром Кувейта и старейшим в истории монархом на момент прихода к власти (83 года). Одним из значимых решений шейха Навафа как эмира стало предоставление в октябре 2021 года женщинам права несения службы в вооруженных силах (в медицинских и вспомогательных подразделениях в качестве младших офицеров и специалистов).