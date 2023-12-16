Сунак назвал умершего эмира Кувейта большим другом Великобритании

По словам премьер-министра королевства, в Британии "с любовью будут помнить все, что он сделал" для двусторонних отношений

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что умерший эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был большим другом Соединенного Королевства.

"Я с грустью узнал о смерти Его Высочества шейх Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, - говорится в тексте телеграммы с соболезнованиями за именем Сунака, текст которой был распространен его канцелярией. - Его Высочество был большим другом Великобритании, и мы с любовью будем помнить все, что он сделал для наших двусторонних отношений, и его работу по содействию стабильности на Ближнем Востоке".

"Я выражаю искренние соболезнования семье Аль-Сабаха и народу Кувейта", - заявил Сунак.

Согласно конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, которым является сводный брат шейха Навафа, 83-летний шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. У нового эмира есть год, чтобы определить наследника.