17 декабря, 09:29
Палестино-израильский конфликт

КПП "Керем-Шалом" открыли для разгрузки гуманитарной помощи для сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" начал работу с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи, предназначенной для жителей сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Читайте также
Возобновление боев после семидневного перемирия. Конфликт в Палестине

"С сегодняшнего дня (17 декабря) грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" в соответствии с нашим соглашением с США", - говорится в заявлении ведомства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт