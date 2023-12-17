КПП "Керем-Шалом" открыли для разгрузки гуманитарной помощи для сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" начал работу с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи, предназначенной для жителей сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"С сегодняшнего дня (17 декабря) грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" в соответствии с нашим соглашением с США", - говорится в заявлении ведомства.