Эксперт назвал причину аномальных морозов в Приморье

Как считает глава регионального Гидрометцентра Борис Кубай, к резкому изменению температур воздуха привела смена характера циркуляции воздушных масс

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Смена характера циркуляции воздушных масс над Приморским краем привела к резкому изменению температур воздуха в регионе с аномально положительных до аномально отрицательных. Об этом ТАСС сообщил глава Приморского Гидрометцентра Борис Кубай.

"Характер циркуляции воздушных масс видоизменился на всем Дальнем Востоке. В ноябре и начале декабря у нас была положительная аномалия, которая связана с широтным типом циркуляции. Тогда воздушные массы поступали с запада и юго-запада. Сейчас характер циркуляции сменился на меридиональную и воздух идет к нам с севера и северо-запада", - рассказал Кубай.

По его словам, северный воздух поступает в Приморье через Якутию и Хабаровский край. И это будет продолжаться до конца текущей недели. При этом с 24 декабря снова поменяется тип циркуляции и в регионе начнет поступать теплая воздушная масса.

"Температуры пойдут вверх, не исключено, что кое-где они достигнут положительных значений до плюс 1 градуса. Если проанализировать ситуацию в разные годы, то периоды сильных холодов зимой у нас бывали и подлительнее, до месяца-полутора. И хотя в этот раз скачок температуры от тепла к холоду оказался интенсивным, продолжительность морозов будет умеренной", - пояснил глава Примгидромета.

18 декабря во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Согласно прогнозу Примгидромета, с 18 по 23 декабря город ожидает аномально холодная погода, среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 9-10,5 градуса.