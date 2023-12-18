В Ростове-на-Дону возобновили движение электротранспорта после непогоды

По укороченной схеме временно работают трамваи № 7, 10

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Движение электротранспорта по большинству трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону восстановлено, специалисты продолжают ликвидировать последствия обледенения контактной сети. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Восстановлена работа троллейбусных маршрутов № 2, 14, 17, 17а, 22 и трамвайных маршрутов № 1, 6, 7, 10. Временно трамваи № 7, 10 работают по укороченной схеме: от Ленгородского депо до Центрального рынка и пер. Крепостного. Вместе с тем, ликвидация последствий обледенения контактной сети продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.

Логвиненко уточнил, что службы "Ростовской транспортной компании" принимают все меры для полного восстановления движения электротранспорта.

Ранее городские власти сообщали, что движение трамвайных и частично троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону приостановили 12 декабря из-за ледяного дождя, который привел к налипанию льда на контактной сети и ее множественным обрывам.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в региональные травмпункты.