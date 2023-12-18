Путин заявил, что выставка "Россия" на ВДНХ вызывает огромный интерес

Президент отметил, что посетители выставки получают возможность узнать о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка-форум "Россия" на ВДНХ пользуется большой популярностью, отметил президент РФ Владимир Путин. На ВДНХ 18 декабря проходит встреча глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), российский лидер выступил с видеообращением.

"Вы уже успели посетить международную выставку-форум "Россия". Эта выставка вызывает огромный интерес, и ее уже осмотрело несколько миллионов человек - москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств Содружества", - сказал Путин.

Он добавил, что тем самым посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов стран Содружества. "Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ", - подчеркнул президент РФ.