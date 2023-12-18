Челябинская область отпразднует 90-летие на выставке-форуме "Россия"

В частности, планируется проведение церемонии бракосочетания южноуральских пар

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Челябинская область, которой 17 января 2024 года исполнится 90 лет со дня основания, отметит юбилей на Международной выставке-форуме "Россия" мастер-классами и концертами, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В 2024 году Челябинская область отметит 90-летний юбилей. Центральным мероприятием станет праздничная программа на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В нее входит совместный мастер-класс по приготовлению блюд от поваров Свердловской и Челябинской областей, концерты лучших творческих коллективов Челябинской области, мастер-классы народных художественных промыслов от южноуральских мастеров", - сказали в правительстве.

Также планируется проведение церемонии бракосочетания южноуральских пар, чествование южноуральцев, которые активно продвигают регион, а на катке ВДНХ будут развлечения от маскотов хоккейных клубов.

Празднование юбилея будет проходить также в Челябинске, в других муниципальных образованиях региона. Запланирована выставка, посвященная юбилею области. В январе 2024 года состоится торжественный концерт "Опорный край державы".

Куратор выставки, посвященной юбилею области, Егор Казаков сообщил ТАСС, что экспозиция будет построена по хронологическому принципу. Она будет охватывать период с 1934 года по наши дни. На пешеходной улице Кировке в Челябинске можно будет увидеть архивные фотографии, документы, портреты жителей.