Российские врачи завершили работу в Египте, связанную с эвакуацией граждан РФ из Газы

Бригада специалистов Минздрава РФ вылетела в Москву

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Минздрава России завершили работу в Египте, связанную с эвакуацией россиян из сектора Газа, они вылетели в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Бригада специалистов Минздрава России благополучно закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 [человек], в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа. Все задачи выполнены", - сказал он.

Кузнецов добавил, что с 3 ноября специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и других подведомственных организаций осмотрели в Египте 1 124 человека, среди них 518 детей. Их всех допустили к перелету в Москву, который они перенесли нормально.

Из числа прибывших и размещенных в пунктах временного размещения стационарная помощь потребовалась 42 людям, 41 из них выписали. Амбулаторную помощь оказали 346 пациентам, среди которых 153 - дети. Психологическая помощь оказана 55 пациентам, уточнил Кузнецов.

Как ранее сообщил глава МЧС России Александр Куренков, оперативная группа министерства завершает работу в Египте по эвакуации россиян из сектора Газа, принято решение о ее выводе.