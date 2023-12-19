Kion весной 2024 года покажет новое реалити-шоу "Клиника счастья"

Оно снималось как продление франшизы одноименного сериала, рассказал генеральный продюсер платформы Игорь Мишин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Kion весной следующего года покажет новое реалити-шоу "Клиника счастья", которое снималось как продление франшизы одноименного сериала. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный продюсер платформы Kion Игорь Мишин.

"Мы запустим продление франшизы нашего сериала "Клиника счастья" в необычном формате - мы сняли одноименное реалити-шоу. Снято 12 выпусков, в каждом по две пары, с которыми их проблемы разбирает сексолог, психолог и эндокринолог", - сказал он.

Выйти новое шоу должно уже весной 2024 года. "А дальше хотим посмотреть, какие еще из наших сериалов можно было бы перевести в формат реалити. Например, думаем про "Танго" - как реалити про семейные танцевальные пары или "Пингвины моей мамы" - реалити семейных стендап дуэтов", - добавил Мишин.

"Клиника счастья" - российский восьмисерийный телесериал в жанре драмеди. Премьера состоялась в мае 2021 года в онлайн-кинотеатре Kion.