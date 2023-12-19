Генпродюсер KION: 2023 год показал небывалый рост просмотров российского контента

Игорь Мишин — о выходе новых российских сериалов и расцвете пиратстве

В 2023 году пользователи российских онлайн-кинотеатров стали смотреть больше отечественного контента. Всего по итогам года на платформах выйдет порядка 160 оригинальных проектов, в то время как производство такого контента продолжает расти в цене — за последние три года производственная инфляция в кинематографе достигла уже 40%. О том, какие итоги года ждут российские онлайн-кинотеатры, из-за чего они по-прежнему не отказались от идеи показа новых проектов по одной серии в неделю и почему возвращения мейджоров в РФ не стоит ждать, в беседе с ТАСС рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин.

— Игорь Николаевич, платформа KION начала работу в апреле 2021 года — как бы вы оценили развитие сервиса за прошедшие два с половиной года? Удалось ли его реализовать в том виде, в котором он изначально был запланирован?

— Компания "МТС Медиа" выросла из успешного многолетнего бизнеса МТС ТВ в многопрофильный медийный актив. Изначально нам была поставлена стратегическая цель: чтобы по итогам 2023 года мы имели 10 млн абонентов во всех четырех средах: кабельное телевидение, IPTV, спутник и стриминговая платформа — OTT-сервис. Так вот мы эту десятку сделали в сентябре 2022 года. И наибольший прирост был сделан как раз за счет подписчиков онлайн-кинотеатра KION.

Сейчас у нас 7,6 млн пользователей только по KION и около 1,5 млн в IPTV — его мы тоже перевели под бренд KION, поэтому это тоже наша аудитория, которая через IPTV имеет доступ к нашему лицензионному и оригинальному контенту. Еще стоит отметить, что в начале нашего пути подписчиками платформы были преимущественно абоненты МТС. На сегодняшний день у нас приличная доля не абонентов МТС — более трети. KION стал успешным и заметным сервисом для всего рынка и самым динамично развивающимся цифровым сервисом МТС. Хотя, если честно, я не очень доволен конкретными результатами с точки зрения индустриальной конкуренции, несмотря на перевыполнение всех KPI по бизнесу и наш ощутимый вклад в бизнес экосистемы МТС. Могли бы сработать и получше, но было бы сильно дороже, про экономику бизнеса нельзя забывать.

— С начала этого года вы перешли на должность генерального продюсера KION. С чем было связано это решение и как вам прошедший год в этой роли? Изменилось ли что-то существенно?

— Мы договорились с руководством МТС и с акционерами о том, что я прихожу в компанию создать вертикаль медиабизнеса и запустить онлайн-кинотеатр. Первые три года я работал фактически на трех работах. Вице-президент ПАО "МТС" по развитию медиабизнеса, генеральный директор "МТС Медиа" и де-факто генеральный продюсер платформы KION. Как вы думаете, какая из этих трех работ — корпоративная, операционная или продюсерская — моя любимая? Правильно, продюсерская. Поэтому у меня была договоренность с акционерами, что если я успешно построю компанию, то дальше сосредоточусь только на производстве контента. И вот компания построена. Поэтому некорректно сказать, что я сейчас перешел на должность генерального продюсера — до 1 января 2023 года ее даже не было в компании, просто закрепили статус генпродюсера де-юре. Безусловно, я как член совета директоров "МТС Медиа" участвую в разработке стратегий компании, несу персональную солидарную ответственность за результаты бизнеса. Любой медийный контентный бизнес по определению сильно персонализирован. И в случае с KION это не исключение.

— Ранее в интервью вы говорили о масштабировании бизнеса "МТС Медиа". Расскажите, какие именно изменения будут происходить в 2024 году.

— Для нас, как и для всей экосистемы МТС, 2024 год будет годом трансформации и годом больших новостей для медиаиндустрии. Но детально комментировать эти планы преждевременно. Если хочешь рассмешить Бога или Telegram-каналы — расскажи о своих планах. (Смеется.)

— Сегодня практически все российские онлайн-кинотеатры делают ставку на российский контент — можно ли оценить, насколько увеличилась доля такого контента на KION с прошлого года?

— Очень пессимистически и негативно оценивали индустрия и отраслевая пресса уход американских больших студий с российского рынка. Но если для проката это действительно было мощным ударом, то для нас нет, потому что якорным контентом для наших подписчиков стали оригинальные сериалы. Мы динамично росли от месяца к месяцу, даже когда у нас стали постепенно исчезать мейджорские контракты в течение 2022–2023 годов. Зарубежный контент восполнялся турецким, корейским. И в 2023 году на российский рынок стал поступать европейский и американский контент от независимых студий. Понятно, что это, скорее всего, не прямые лицензионные схемы, но тем не менее западные новинки присутствуют.

И тем не менее предложение российского контента увеличивается и становится разнообразнее как в прокате, так и в онлайн-кинотеатрах — так, на KION доля отечественного контента за последний год увеличилась более чем на 10%, пополнив каталог платформы качественным новым контентом. По итогам текущего года мы вышли на соотношение доли зарубежного и отечественного контента всей библиотеки KION практически 60% на 40%, если округлять. Как следствие, можно отметить новый тренд рынка — ощутимо увеличились часы просмотра российского контента.

— Какова сегодня доля ориджиналс (контент собственного производства) на платформе?

— Мы в этом году выпустим всего 20 тайтлов, планировали чуть больше — не случилось. Это если про количество. Что касается доли в смотрении на KION, то каждую неделю и каждый месяц в топ-20 разных фильмов и всевозможных сериалов обязательно попадает 9–10 наших ориджиналс.

Вообще, в целом 2023 год взрывной по производству контента для всей индустрии. Я предполагаю, что по итогам года совокупно на всех платформах выйдет около 160 тайтлов. То есть в начале 2022 года, когда все горевали об уходе мейджоров и думали, что теперь смотреть российским зрителям, представить себе, что скоро их будет больше 150, было невозможно.

В этом году у нас вышло достаточно много ярких документальных работ. Мы экспериментировали с разными вариантами и поняли, что должны выпускать порядка пяти-шести качественных документальных фильмов в год. Достаточно вспомнить "Пелевина", также мы гордимся документальными фильмами из цикла "История российских тюрем". Отлично сработали фильмы "Анонимная телега", "Жизнь по вызову. Док". Также экспериментировали с музыкальными документальными форматами — это Зиверт и Анна Асти, отрабатывали выпуск этих проектов вместе с МТС Live.

— Какая премьера KION стала для вас самой громкой в 2023 году?

— Сложно выделить один проект, так как все тайтлы работают вдолгую, постепенно набирая просмотры. Успешными, безусловно, являются наши совместные с Первым каналом проекты "Тест на беременность" производства студии РВС и "Раневская" студии StarMedia, премьера декабря "Кеша должен умереть" студии Валерия Тодоровского, режиссера Константина Богомолова. А вот самым успешным и громким одновременно, безусловно, является второй сезон сериала "Жизнь по вызову".

Сейчас мы готовим третий сезон "Жизни по вызову". В свое время, когда мы запускали первый сезон год назад, мы запускали его, зажмурив глаза. Это был абсолютный риск. Спрогнозировать, как откликнется аудитория на достаточно провокационный проект, было сложно. Но "Жизнь по вызову" — это из разряда черного лебедя, который красиво приземлился на нашем пруду. Проект стал народным хитом, по данным исследования Mediascope, одним из самых часто запрашиваемых в Сети этой осенью. Среди пользователей 35–44 лет и 45–54 лет "Жизнь по вызову" возглавил рейтинг по частоте запросов фильмов и сериалов на мобильных устройствах и десктопах, а в возрастных категориях 12–24, 25-34 и 55+ вошел в топ-10 по популярности запросов.

— А какой проект, по вашему мнению, стал самым недооцененным?

— Если говорить в целом об индустрии онлайн-кинотеатров, то я много раз слышал мнение, что это сериал "Большая секунда" на Start. Согласен, как зритель считаю, что действительно так. У нас, как мне кажется, это "Бэби-тур". То есть он неплохо сработал, однако мы рассчитывали на больший успех, потому что это добрая комедия с искрометным актерским ансамблем, отличная режиссура Федора Стукова. Но сложилось как сложилось, и причин у этого несколько: во-первых, этот сериал мы запускали первым по новой стратегии — премьера оригинального сериала каждый месяц первого числа. И мы попали по графику релизов под жесткое конкурентное окружение, потому что в мае и начале июня сработали отличные сериалы на других платформах: "Плейлист волонтера" на Okko, "Мир! Дружба! Жвачка!" — очередной сезон — на Premier, "Балет" на Wink , "Два холма" на Start и другие. Когда мы вышли 1 июня, то уже не могли пробить эту стену.

С другой стороны, сериал придумывался в 2019–2020 годах, до всех больших потрясений. А теперь его тема — рождение ребенка в Америке с целью получения гражданства — просто ушла из повестки, из нашей жизни, видимо, насовсем. Сюжет потерял актуальность. Хотя как комедийный контент, как добрая сатира, возможность посмотреть в зеркало и увидеть свои не очень приятные привычки — проект отличный. Но мы опоздали.

— Как вы уже упомянули, с этого года у KION заявленная стратегия — по премьере каждый месяц. Как она показала себя? После эпизода с "Бэби-туром" не возникло желания все это отменить?

— Когда мы вводили эту стратегию, то изначально понимали — первые месяцы, когда будем отстраивать эту привычку для зрителя, будем попадать в неприятную ситуацию. Это неизбежно, потому что ни зритель, ни индустрия не готовы к этому. Сейчас зритель потихоньку начинает привыкать к ежемесячной премьере. На мой взгляд, такой график премьер больших статусных сериалов для онлайн-кинотеатра — это оптимально. И удобно для зрителя, если это происходит в один и тот же день — первого числа каждого месяца.

— Не рассматриваете ли формат единовременной выкладки всех серий проектов на платформу? Если объяснять неискушенному зрителю, зачем платформам вообще нужно месяцами мучить зрителя, прежде чем выйдут все серии?

— В этом нет какого-то невнимательного и тем более равнодушного отношения к зрителю. Это делается для того, чтобы зритель жил с нами дольше, постепенно из-за одного сериала начинал смотреть и другие проекты на платформе. Мы все-таки про бизнес. Практика публикации серий раз в неделю существует у всех онлайн-кинотеатров России, за исключением одного ("Иви" — прим. ТАСС). И у этого одного онлайн-кинотеатра очень большая история и очень большой органический трафик. Они могут себе это позволить.

По статистике мы видим, что схема выкладывания серии в неделю абсолютно полезна для нашего бизнеса. А представить себе то, что 100% тех, кто пришел на первую серию, досмотрят проект до конца, все равно невозможно. Часть аудитории всегда отваливается. Главное, чтобы она отваливалась не критично.

— В свое время вы активно анонсировали программу инвестиций "МТС Медиа" в российское кино. Можете поделиться результатами?

— Мы выступили как сопродюсеры со студиями, получившими субсидии Министерства культуры, и спродюсировали сами более 25 полнометражных фильмов. Среди них "Одним днем" Стаса Иванова, "Плотник" Авдотьи Смирновой, "Нина" Оксаны Бычковой, "Белый список" Алисы Хазановой, "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, "Сломя голову" Жени Григорьева, "Далекие близкие" Вани Соснина, "Меньшее зло" Виктора Шамирова. "МТС Медиа" участвует в финансировании и выпуске двух больших блокбастеров студии "Марс Медиа" — "Мира" и "Мастер и Маргарита", а также романтической комедии "Мальвина" с Настей Ивлеевой. Мы хотим продолжать эту программу и собираемся сопродюсировать полнометражные проекты в кино.

— Какие самые яркие проекты ждут нас в следующем году, с кем из режиссеров сотрудничаете?

— У нас предполагается достаточно мощный список релизов. Уже в новогодние каникулы мы порадуем зрителя комедийным сериалом "Успешный". Известный автор сценария и режиссер Илья Куликов. Плюс это проект с ярким для такого жанра актерским составом — Владимир Сычев, Ольга Медынич, Артем Сучков.

Мы готовим к выпуску еще одну добрую комедию — "Третий в постели". Режиссер — Борис Хлебников, в ролях — Любовь Аксенова, Анна Михалкова и Александр Робак.

Также покажем второй сезон "Обоюдного согласия", его снимает снова Валерия Гай Германика, но тут уже другой сюжет, другие актеры, другая фабула. Роли исполняют Глафира Тарханова и Диана Арбенина — подобная большая роль, которая двигает сюжет, у Дианы первый раз. Выйдут сатирическая драма Клима Козинского по сценарию Сергея Минаева "Первый номер" с очень сильным актерским ансамблем во главе с Евгением Цыгановым; сериал "Дядя Леша" продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, мелодрама-триллер "Танго" с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым, которую мы продюсируем вместе с Валерием Тодоровским.

Кроме того, мы готовим экспериментальный проект к релизу под названием "Амура" режиссера Андрея Джунковского. Это международный проект, так как в нем снимаются японские актеры, а в съемках участвует продакшен-студия из Таиланда. Мы его снимаем при поддержке Института развития интернета, там достаточно большой бюджет.

— А из франшиз?

— Зрителя ждет третья "Почка", третий сезон "Жизни по вызову", упомянутое выше второе "Обоюдное согласие", второй сезон "Нереалити". Также запустим продление франшизы нашего культового сериала "Клиника счастья" в необычном формате — мы сняли одноименное реалити-шоу. Снято 12 выпусков, в каждом — по две пары, с которыми их проблемы разбирают сексолог, психолог и эндокринолог. Это очень сильный контент, на фокус-группах пробивает на слезу даже мужчин.

— Когда ждать выхода нового реалити?

— Мы планируем выпустить реалити "Клиника счастья" уже весной. А дальше хотим посмотреть, какие еще из наших сериалов можно было бы перевести в формат реалити. Например, думаем про "Танго" — как реалити про семейные танцевальные пары или "Пингвины моей мамы" — реалити семейных стендап-дуэтов.

— Можно ли сказать, что производство контента в России сегодня стало дороже? Если да, то за счет чего?

— Тема острая и тяжелая для всех, кто в индустрии. С 2020 по 2023 год, по общей оценке, производственная инфляция составила 40%. При этом активно продолжает создаваться контент, активно участвует в этом и государство через Министерство культуры, Фонд кино и Институт развития интернета. В общем и целом это интересно — появляется возможность снимать высокобюджетные сериалы, экономика которых пока не может быть основана на доходах онлайн-кинотеатров. На рынок вышла большая масса денег, десятки и десятки миллиардов рублей, но по итогу это привело к тому, что возник большой дефицит всех профессий. Сегодня режиссеры, способные снимать высококонкурентный контент, расписаны на год-два вперед, мы становимся за ними в очередь. С актерами то же самое. Возросла стоимость всех услуг в кинопроизводстве, сложился большой дефицит и художников, и так называемых вторых профессий — это все, кто работает на площадке. А если складывается дефицит, значит, растет стоимость. Мы проживаем такую ситуацию первый раз, она абсолютно уникальна, более того, она была неожиданна. Наверное, когда-то это должно остановиться на какой-то высокой точке. Хотелось бы верить, что мы к ней уже подошли.

— А на возвращение зарубежного мейджорского контента есть ли шансы? И нужен ли он вообще будет зрителю?

— Не вижу пока никаких признаков того, что мейджоры вернутся в Россию. Я был недавно на октябрьском MipCom, на рынке в Каннах. До сих пор ты не можешь приезжать на MipCom и зарегистрироваться от российской компании. Надо было придумать регистрацию от наших европейских партнеров. Конечно же, на уровне человеческого общения все приятно и симпатично — "да-да, мы вас помним, в свое время были отличные сделки", но вот до прямых контрактов неблизко. Раз такая ситуация, то на базе чего мы можем сделать вывод, что мейджоры вернутся? С другой стороны, мне как российскому продюсеру в общем, если честно, не о чем волноваться. Чем дольше мейджоры не вернутся, тем лучше для российской киноиндустрии.

— Конкуренция с ними разве не важна?

— Конкуренция обострилась невероятно внутрироссийская. И потом, производственная база сегодня в России позволяет снимать фильмы по качеству картинки, по качеству графики абсолютно на мировом уровне. А в сериалах мы уже по многим нашим проектам оставляем далеко позади среднестатистическое мировое качество точно. Без сомнений.

— Многие зарубежные фильмы сегодня показываются в РФ практически подпольно, по-пиратски. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

— Пираты сместили свой интерес очень сильно в сторону зарубежного контента. Дело в том, что ушли правообладатели и прекратилось лицензирование, а прекращение легальной дистрибуции означает прекращение легальной монетизации. В этом смысле давления нет. Кто должен контролировать размещение на пиратских сайтах и беспокоиться по этому поводу? Естественно, правообладатель. А также предъявлять претензии, возбуждать судебные дела, инициировать штрафы. Мейджоры при этом ушли с территории РФ совсем, в том числе и как борцы за свои права. Они не инициируют претензии к пиратским сайтам. Если правообладатель не предъявляет претензию, то кто на эту тему будет беспокоиться? Нет пострадавших. Значит, нет и ответчика. Поэтому абсолютная вседозволенность процветает, и это мощный удар по легальной индустрии. По повышению конкурентоспособности и, как следствие, повышению качества наших проектов. Если искать причину, почему не все проекты у нас в стране лучшего качества, я на первое место ставлю не отсутствие талантов, актеров, денег, а расцвет пиратства. Это главная причина, которая не дает развиваться российской киноиндустрии еще активнее.

— В последнее время в России появилось очень много разных фестивалей. Как вы думаете, это хорошая тенденция для индустрии?

— Это очень хорошая тенденция для индустрии, потому что, во-первых, возрастает конкуренция за качество проектов и за качество собственно фестивалей. Как только в какой-то сфере возрастает конкуренция, это всегда приводит к тому, что выигрывает зритель, а в итоге выигрывает индустрия. Потому что все начинают беспокоиться о том, чтобы попадать в программу фестивалей в том числе, для этого создают лучший контент. Кроме того, в России существует, например, достаточно большое количество фильмов, которые не берут в прокат — это короткометражное кино и артовое кино, сложные человеческие драмы. А фестивали — площадки, на которых живут такие фильмы, а зритель всегда готов ходить на фестивальные показы. Я не знаю ни одного провального фестиваля.

— В прошлом году, например, появился фестиваль конкретно для онлайн-кинотеатров, "Новый сезон". Как вам такой формат?

— Это уникальный формат не только для России, но и для мира, когда впервые семь платформ, которые жестко конкурируют между собой, садятся за общий стол и договариваются сделать свой индустриальный фестиваль. Более того, в этом году фестиваль прошел без господдержки, без субсидий, без государственных денег, только на деньги онлайн-кинотеатров. Это важнейшее индустриальное событие, во время которого происходит невероятное индустриальное общение, где много кто о чем договаривается. Это офлайн-лаборатория онлайн-кинотеатров.

— Возвращаясь к последнему "Новому сезону". Я сама лично становилась свидетелем нескольких разговоров разных людей из индустрии, которые обсуждали, что вы собираетесь уходить из KION.

— Как пошутили в одном Telegram-канале, в индустрии теперь есть два вечных кандидата на увольнение. Был раньше один, теперь появился второй… Меня увольняют в анонимных Telegram-каналах с завидной регулярностью, поэтому и возникают эти разговоры в результате таких безответственных публикаций. Кроме того, я же реально ушел с административных должностей, с позиции вице-президента и с должности генерального директора. Была договоренность о том, что я занимаюсь созданием новой компании и готовлю запуск онлайн-кинотеатра, для чего и концентрирую все важнейшие полномочия в одном лице. Это было важно на период стартапа, на первые три года, а дальше в этом нет необходимости — происходит плановое масштабирование медиабизнеса, что требует диверсификации полномочий, усиления команды.

Мой план по жизни в настоящий период — сосредоточиться на придумывании новых историй и новых форматов и не стремиться к карьере внутри корпорации. Я 33 года в медиабизнесе, собрана богатая коллекция фееричных успехов и не менее фееричных провалов. У меня уже много лет, вне зависимости от того, чем я занимаюсь, нет визиток. Зачем они мне? Какая разница какая у меня должность или статус? Есть такая теория маятника, в старом советском фильме увидел сцену об этом еще школьником: наверху полномочий и власти с избытком, но свободы никакой; внизу полная свобода, но никаких полномочий и возможностей. В моем случае хотелось бы быть посередине, там, где полезный для творчества баланс возможностей и свободы.