Строительство надземных переходов вблизи аэропорта Шереметьево завершат в 2024 году

Переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство четырех надземных переходов, возводимых в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта Шереметьево в Химках, завершат во II квартале следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Специалисты подрядной организации завершили монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на ул. Авиационной в районе бизнес-центра "Аэро-плаза", в ближайшее время начнется остекление пролета. Это последний пешеходный переход, который будет построен в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта "Шереметьево". <...> В целом, в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца II квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов в настоящее время находятся на завершающей стадии.

В министерстве пояснили, что в конце 2022 года завершились основные дорожные работы на участке - проезжую часть вблизи аэропорта Шереметьево, в том числе и на улице Авиационной, расширили до четырех полос движения, также было проведено устройство пешеходной зоны и обустройство остановок общественного транспорта. Реализация проекта позволила вдвое увеличить пропускную способность участка автодороги и улучшить транспортную доступность терминалов В и С аэропорта Шереметьево.