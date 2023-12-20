Вице-губернатор Челябинской области призвала обсудить "Слово пацана" в школах

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, в регионе появилась информация, что фильм стал для школьников мотивацией к объединению в группы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. С учащимися школ в Челябинской области обсудят сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который рассказывает о подростковых группировках времен перестройки в СССР, следует из материалов, опубликованных первым заместителем губернатора региона Ириной Гехт в Telegram-канале.

По словам чиновницы, в регионе наблюдается активный интерес детей и подростков к сериалу. №А значит, пора поговорить об этом с ними. Многие из нас из того времени и знают, каково на самом деле было жить в ту пору. Есть что рассказать и чем поделиться с детьми", - говорится в сообщении.

Гехт предложила обсудить картину в рамках "Разговоров о важном" в школах.

Чиновница отметила, что начала смотреть сериал недавно, поскольку "стали поступать обращения от коллег и заместителей глав, что для ребят этот фильм стал некоей мотивацией к объединению в группы". "В одном из районов оказалось, что ребенок мечтает поехать в один из городов нашей области и присоединиться к некоей группе, которая возникла на фоне выхода сериала в массы", - пояснила она.

По словам Гехт, в сериале показано время, когда в государстве перезакладывались ценности. "Когда люди жили на сломе старых правил, не имея новых. Когда у родителей не было работы, а повсеместная алкоголизация приводила к тому, что было не до детей. Когда нечего было надеть, а на столе не было даже тех продуктов, которые для современных детей кажутся чем-то обычным", - написала она.

Гехт добавила, что вместе с тем в фильме показаны примеры настоящей дружбы и верности слову, а также равнодушия со стороны взрослых. Например, когда учительница заверяет, что преступности в школе нет, и не надо ничего придумывать.