Туристический поток в Псковскую область за 10 лет вырос на 44%

Только в 2023 году регион посетили более 450 тыс. индивидуальных туристов и 2 млн экскурсантов в составе групп

ПСКОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Псковскую область, которая является единственным регионом России, одновременно граничащим с двумя странами Евросоюза, за последние 10 лет увеличился более чем на 40%, приблизившись к отметке 2,5 млн человек, включая туристов в составе экскурсионных групп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства по итогам проведения дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В последние годы Псковская область демонстрирует рекордные показатели в сфере туризма и гостеприимства. Турпоток за 10 лет увеличился на 44%. Во многом это связано с развитием инфраструктуры и созданием новых туристических предложений и объектов. Необычные турмаршруты презентовала Псковская область на площадке Минэкономразвития", - отмечается в сообщении.

Как уточнил на церемонии открытия Дня Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников, за последний год область посетили более 450 тыс. индивидуальных туристов и более 2 млн экскурсантов в составе групп. Специалисты псковской туриндустрии представили гостям выставки-форума "Россия" новые и необычные туристические маршруты, в первую очередь экологические и гастрономические.

"Был представлен национальный маршрут "С грохотом по фермам, или глаза страшатся, а руки делают", где чередуются яблоневые сады и плантации малины, ежевики и голубики, сыроварение и изготовление пряников, ткачество, а также удивительная кухня народа сето. Презентован и национальный маршрут "Александр Невский - имя России", ведь жизнь князя была неразрывно связана с Псковской землей", - говорится в сообщении.

В Псковской области насчитывается более 4 тыс. объектов культурного наследия, более 350 храмов, 10 из которых являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.