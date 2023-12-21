Чукотка доставила в ДНР 15 тонн гуманитарного груза

Поселок Новолуганское получил продукты, печи, топливо, подарки к предстоящим праздникам

ТАСС, 21 декабря. Около 15 тонн гуманитарного груза, чистой питьевой воды и топлива доставили в подшефный Чукотке поселок Новолуганское в ДНР, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Доставили около 15 тонн гуманитарного груза - муку, сахар, крупы, консервы, а также печи, топливо, чистую питьевую воду. Также доставлены подарки к предстоящим праздникам", - сказали в правительстве региона.

Власти округа исполнят также мечты детей из Новолуганского в рамках акции "Елка желаний".

Ранее специалисты с Чукотки помогли поселку подготовиться к зиме. Строители отремонтировали кровли многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов, и провели другие работы.