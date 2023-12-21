НПО передала в МУС список из 40 офицеров Израиля для проверки на военные преступления

Эти командиры отдавали приказы, а также отвечали за планирование и проведение израильских бомбардировок, отметили в организации Democracy for the Arab World Now

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Неправительственная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN) передала прокурору Международного уголовного суда (МУС) список из 40 израильских военачальников для проверки их на военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Эти 40 командиров отдавали приказы, а также отвечали за планирование, проведение израильских беспорядочных бомбардировок, бессмысленные разрушения и массовые убийства мирных жителей в Газе. Они должны стать ключевыми подозреваемыми в любом расследовании МУС", - приводит телеканал слова исполнительного директора DAWN Сары Лиа Уитсон.

"Хотя Израиль сделал все возможное, чтобы скрыть имена многих своих офицеров, они должны быть уведомлены, что несут индивидуальную уголовную ответственность за те преступления, которые происходят в Газе", - добавила она.

Как отмечает телеканал, 17 ноября прокурор МУС призвал все стороны предоставлять ему информацию для расследования нарушений Римского статута в Палестине, а также в ходе военной операции в Газе.

16 декабря телеканал Al Jazeera сообщил о намерении передать МУС дело о гибели своего сотрудника на юге сектора Газа. По данным телеканала, журналист Ваэль Дадух и оператор Самер Абудака вели репортаж из школы в Хан-Юнисе, когда город подвергся израильскому удару. В результате атаки оператор погиб, а его коллега получил ранения.