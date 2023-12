21 декабря, 00:41 Палестино-израильский конфликт НПО передала в МУС список из 40 офицеров Израиля для проверки на военные преступления

Эти командиры отдавали приказы, а также отвечали за планирование и проведение израильских бомбардировок, отметили в организации Democracy for the Arab World Now