Жители Буэнос-Айреса выразили протест против экономических мер Милея

Как показал телеканал TN, люди вышли на улицы, а несколько десятков человек собрались у здания Конгресса

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Жители Буэнос-Айреса стали стучать в кастрюли в знак протеста после того, как президент страны Хавьер Милей объявил пакет мер по либерализации экономики. Как рассказали корреспонденту ТАСС аргентинцы, живущие в четырех разных районах города, они услышали шум с балконов соседних домов сразу после завершения выступления главы государства.

Как показал телеканал TN, в отдельных частях города люди также вышли на улицы. Несколько десятков человек собрались у здания Конгресса.

В среду вечером Милей обратился с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа для принятия мер по либерализации экономики. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. Всего правительство внесло в указ более 300 реформ.

Ранее в среду в Аргентине прошли первые крупные антиправительственные манифестации с момента вступления Милея в должность президента. На площади перед домом правительства в Буэнос-Айресе собралось около 2 тыс. человек. Еще до начала марша в центр города были стянуты не только городская полиция, но и федеральные силы.

На прошлой неделе министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство будет придерживаться нулевой терпимости к блокировке улиц. Ранее полиция в Аргентине редко применяла силу в отношении протестующих, перекрывающих дороги и трассы. В понедельник министр человеческого капитала Сандра Петтовельо также объявила, что участников акций протеста, мешающих дорожному движению, будут лишать социальных пособий.