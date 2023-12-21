Ректор МГИМО заявил о готовности направить делегацию преподавателей в новые регионы

Анатолий Торкунов уточнил, что это произойдет при условии соответствующего запроса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Команда преподавателей МГИМО может направиться в учебные заведения новых регионов России с просветительской миссией, если соответствующий запрос будет оформлен. Об этом заявил ректор университета Анатолий Торкунов в лектории Российского общества "Знание" на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Мы, конечно, снарядим команду учителей, которые поедут на новые территории. Мы готовы, если вы предложите какую-то конкретную программу, связанную с повышением квалификации учителей, рассказом перед учениками", - сказал Торкунов, обращаясь к директору мелитопольского парка "Россия - моя история" Андрею Маслову, выступившему с соответствующей инициативой.

Ректор МГИМО пояснил, что у вуза в целом удачно складываются отношения с университетами Донецкой и Луганской народных республик. "У нас и огромная волонтерская помощь реализуется", - продолжил он и сообщил, что МГИМО заключил соглашения с общественными палатами Луганской и Донецкой народных республик, "в рамках которых планируется много важных событий".

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.