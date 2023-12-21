Голикова сообщила, что в третьем квартале из бедности вышли более 1 млн россиян

По словам вице-премьера, в номинальном выражении рост доходов составил в среднем 108,5%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн россиян вышли из бедности в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В результате адресной работы с малообеспеченными группами населения в третьем квартале рост доходов в номинальном выражении у граждан с наиболее низкими доходами составил в среднем 108,5%. Если переводить это в количество людей, то 1,1 млн наших граждан вышли из бедности", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Голикова добавила, что с 2024 года увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, размер которых зависит от заработка застрахованного лица. "В 2024 году размер таких пособий увеличится почти в полтора раза, а с 2025 года - более чем в два раза. Это связано с увеличением базы обложения фонда оплаты труда, которую мы приняли не так давно", - пояснила она.