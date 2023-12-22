В Каменке-Днепровской восстановили подачу воды после обстрела ВСУ

Как сообщили в администрации города, трансформатор подключен по временной схеме

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Трансформатор водонапорной башни в Каменке-Днепровской Запорожской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подключили по временной схеме, сообщили ТАСС в администрации города.

"Восстановительные работы продолжаются. Подача воды осуществляется. Трансформатор подключен по временной схеме", - сообщил представитель администрации.

20 декабря в 21:15 мск боевики ВСУ произвели артиллерийский обстрел города. Повреждения получил трансформатор водонапорной башни. Во избежание короткого замыкания аварийные службы его обесточили. Подача воды была временно прекращена.