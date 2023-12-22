СФ одобрил закон о проведении реконструкции таунхаусов за счет маткапитала

Согласно документу, реконструкция должна проводиться без привлечения застройщика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон, который позволяет использовать средства материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки (таунхаусы).

Закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми дополняется нормой, согласно которой материнский капитал по заявлению может быть использован не только для строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Реконструкция при этом должна проводиться без привлечения застройщика.

Уточняется, что для получения части средств материнского капитала в размере не более 50% для реконструкции домов блокированной застройки необходимо будет предоставить сведения из Единого госреестра недвижимости о праве собственности, копии разрешения на строительство. Оставшуюся часть материнского капитала можно будет использовать на те же цели не ранее чем через полгода.

Документ был разработан в рамках реализации постановления Конституционного суда России, который разрешил реконструировать жилые дома блокированной застройки за счет средств материнского капитала.