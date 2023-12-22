В Хакасии обнаружили очередной очаг узелкового дерматита

Признаки заболевания нашли у двух коров в селе Белый Яр

ТАСС, 22 декабря. Очаг узелкового дерматита скота обнаружили в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии, говорится в официальном Telegram-канале Минсельхоза республики.

"В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики прошло очередное заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Хакасия. Тема - обнаружение нового очага заболевания, на этот раз в селе Белый Яр - райцентре Алтайского района", - сообщает ведомство. Признаки заболевания обнаружены у двух коров в частном подворье. Установлен карантин, началась вакцинация животных как в частных подворьях, так и в фермерских хозяйствах.

Вспышку узелкового дерматита зафиксировали в селе Боград Боградского района в начале октября. Власти ввели режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней утилизировали. Минсельхоз республики сообщал о завершении мероприятий по купированию очага заболевания. Карантин при этом сохранялся.

В конце ноября в Боградском районе был обнаружен еще один очаг в деревне Верх-Ерба, а в начале декабря в селе Калинино Усть-Абаканского района. В том же районе выявлен очаг заболевания в аале (сельском поселении) Сапогов, сообщала ранее в своем Telegram-канале глава района Елена Егорова.

Как уточнили ТАСС в региональном Минсельхозе, из республиканского бюджета, без учета новых случаев в аале Сапогов и Белом Яре, на ликвидацию вспышек заболеваний выделено более 211 млн рублей, в том числе на компенсации владельцам уничтоженных животных. Для установления виновных в возникновении очагов правительство Хакасии направило в региональные главки МВД, ФСБ, управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, а также республиканскую прокуратуру соответствующие запросы.

Нодулярный (узелковый) дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом такой дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.