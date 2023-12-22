Эксперт считает возможной профилактику незаконной вырубки елей за счет дронов

При этом она является нецелесообразной, добавил руководитель отдела продаж компании "Геоскан" Илья Демко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Беспилотники могут применяться для предотвращения незаконной вырубки елей и сосен в преддверии новогодних праздников, однако штрафы за такие разовые нарушения не покроют затрат властей на закупку техники и поддержание ее работоспособности. Лучшим вариантом остается наземное патрулирование, сказал ТАСС руководитель отдела продаж компании "Геоскан" Илья Демко.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении патрулирования природных территорий столицы для предотвращения незаконной вырубки елей. Профилактическую акцию "Ель" реализуют инспекторы Мосприроды с использованием спецтехники. Превентивные меры он признал эффективными - в прошлом году в этих зонах не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки деревьев хвойных пород. Аналогичные меры по патрулированию лесов введены в ряде российских регионов. В Белоруссии, по данным министерства лесного хозяйства, для предотвращения незаконной вырубки елей и сосен предполагается использование более 1 тыс. фотоловушек.

"На практике контроль точечных незаконных вырубок новогодних елей с помощью БВС [беспилотное воздушное судно] нецелесообразен. Использование БВС максимально эффективно [только] в светлое время суток, а время полета при минусовых температурах значительно сокращается, при этом благоприятные условия для полетов возникают не всегда. Кроме того, единичные штрафы за такие нарушения не покроют расходы ведомства на приобретение и эксплуатацию техники", - пояснил Демко, указав на наземное патрулирование как оптимальный формат профилактики, так как количество проездов в зимнее время невелико, а "основные участки, где могут быть совершены нарушения, лесникам известны".

Эксперт также отметил, что беспилотники давно применяются в лесоохранной деятельности - для выявления очагов и площади возгорания, лесной таксации, уточнения границ насаждений и контроля лесозаготовки. Случаи массовой незаконной вырубки также фиксируются дронами, но "речь идет о несопоставимом масштабе ущерба с точечными вырубками перед новогодними праздниками елей и сосен", добавил он.

По мнению коммерческого директора компании "Лаборатория будущего" Павла Камнева, применяемая в этой сфере техника может быть адаптирована для профилактики "сезонных" нарушений.

"Сценариев применения может быть несколько. Первый - использование БАС с тепловизионной камерой для выявления автотранспортных средств и людей в зоне произрастания елей. <…> Второй способ - при помощи лазерного сканера (лидара) проводить оценку объемов растительности. Дрон в режиме выполнения автоматической миссии ежедневно пролетает заданный маршрут и проводит как видеосъемку, так и 3D-лазерное сканирование лесного массива. <…> Еще одним вариантом борьбы с незаконной вырубкой могут служить мобильные комплексы видеонаблюдения с автономным питанием или питанием от проводов ЛЭП. Данные комплексы устанавливаются и снимаются при помощи БПЛА на линии электропередачи, вышки сотовой связи, трубы, крыши домов", - заключил Камнев.