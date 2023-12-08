Что делать, чтобы елка не осыпалась?

Елочные базары в Подмосковье открываются 8 декабря. Всего в регионе будет около 250 торговых точек, они проработают до 10 января 2024 года.

Важно заранее подумать не только о безопасной покупке, но и о том, как правильно донести ель до дома, установить ее и как ухаживать за деревом, чтобы оно простояло дольше.

Как транспортировать? 1 Оберните дерево специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке, и обвяжите веревкой. Обычно ели продают уже упакованными, что значительно упрощает задачу. Несите дерево верхушкой назад. А перед входом в подъезд разверните наоборот. По возможности не вносите ель сразу в квартиру. Если на улице –10°C и холоднее, из-за резкого перепада температуры дерево может быстро осыпаться. Желательно подержать его некоторое время в подъезде.

Как установить? 2 Снимите с елки упаковочную сетку, немного подпилите основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. Это необходимо, чтобы избавить нижнюю часть ствола от смолы, которая помешает дереву впитывать влагу. Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Идеальный вариант — поставить елку в емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 см. Какой бы способ вы ни выбрали, нижние ветви, скорее всего, придется подрезать, чтобы они не мешали устанавливать дерево.

Как можно продлить жизнь елки? 3 Не ставьте елку рядом с батареей. Она может быстро засохнуть.

Не перегружайте ветви мишурой.

Регулярно опрыскивайте дерево. Если у вас есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к елке.

Добавьте в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на 1 литр.