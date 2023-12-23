В Ленобласти 27 января откроют мемориал жертвам фашизма

Он станет самым высоким в России - 47 м

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского союза, которые погибли в ходе Великой Отечественной войны, откроют в Ленобласти 27 января, в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью ТАСС на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Это тот памятник, который отдает дань, уважение, честь и достоинство тем людям, которые погибли от рук нацистов и фашистов в годы Второй мировой войны. Это уникальный памятник по своим масштабам - более 42 м высотой. Для его установки выбрано очень интересное место на границе Петербурга и Ленобласти, в районе населенного пункта Дони, там, где в годы войны совсем недалеко был концлагерь, где фашисты брали кровь с малолетних детей для своих военных госпиталей. Мы уверены, что 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады, памятник будет открыт", - сказал он.

Мемориал станет самым высоким в России - 47 м. Идея его создания появилась еще в 2020 году, и была поддержана президентом России Владимиром Путиным. На месте, где в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные концентрационные лагеря, появится стела, на вершине которой будет стоять фигура матери с детьми.

Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, до августа 1944 года. Большая часть Ленинградской области была оккупирована войсками фашистов, но на этой территории было организовано партизанское движение. В Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.