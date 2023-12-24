Эксперт посоветовал не пренебрегать масками в закрытых помещениях

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев пояснил, что такая мера необходима в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россиянам не стоит пренебрегать ношением медицинских масок на массовых новогодних мероприятиях в закрытых помещениях для профилактики гриппа и ОРВИ. Такое мнение ТАСС высказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"Новогодние праздники - это же семейные праздники. Наверное, их и нужно проводить в кругу семьи. А хочется посещать какие-то мероприятия - если они на воздухе, то там вероятность заражения гораздо меньше. Если массовые мероприятия будут в каких-то закрытых помещениях, то там, конечно, лучше, <...> например, надеть маску или стараться поменьше контактировать", - сказал Зверев.

Ученый добавил, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжится. Как правило, этот процесс завершается в период новогодних праздников, отметил он.

Комментируя текущий рост заболеваемости, Зверев заметил, что происходящее - "обычная история". На процесс влияют переохлаждение, стрессы и нарушения иммунитета. "Подъем заболеваемости гриппом, острыми респираторными болезнями всегда был как раз в декабре - январе. <…> То есть ничего экстраординарного не происходит", - заключил он.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила 19 декабря, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в России продолжает расти. Так, за неделю показатель увеличился на 6,5%.