В Рыбинске после ДТП с автобусом возбудили дело об отказе от медосвидетельствования

Авария произошла 23 декабря

ТАСС, 24 декабря. Административное дело возбуждено в отношении водителя легкового автомобиля за отказ от медицинского освидетельствования после ДТП с пассажирским автобусом в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В рамках установления обстоятельств ДТП, произошедшего 23 декабря в Рыбинске на Соборной площади, в результате которого пострадали четыре человека, в отношении водителя автомобиля Volkswagen Arteon составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сообщили в ведомстве.

Вечером 23 декабря в Рыбинске столкнулись автомобиль Volkswagen Arteon под управлением 31-летней местной жительницы и пассажирский автобус, следовавший по маршруту №8 (микрорайон Слип - Соборная площадь). В результате аварии пострадали четыре человека - водитель легкового автомобиля и трое пассажиров автобуса.