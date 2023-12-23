В Рыбинске в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Их госпитализировали

ТАСС, 23 декабря. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Рыбинске Ярославской области. Предварительно, в результате ДТП получили травмы четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, четверо пострадавших - водитель легкового автомобиля и трое пассажиров автобуса. Они все доставлены в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как позже уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла в районе Крестовой улицы Рыбинска, там столкнулись автомобиль Volkswagen Arteon под управлением 31-летней жительницы Рыбинска и пассажирский автобус, следовавший по маршруту №8 (микрорайон Слип - Соборная площадь). "Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель рыбинского городского прокурора Алихан Шапиев. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль", - сообщили в пресс-службе.