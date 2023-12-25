Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после непогоды

Работу паромной переправы Холмск - Ванино приостанавливали 23 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), возобновила работу после неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Сахалинской области.

"Паромная переправа работает", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Татарском проливе планировалось закрыть паромную переправу со второй половины дня 22 декабря. Однако ее работа прекратилась 23 декабря.