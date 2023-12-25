В Севастополе восстановили движение морского транспорта

Его приостанавливали из-за мокрого снега и ветра до 20 м/с

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Приостановленное из-за непогоды 23 декабря движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановили. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновил движение", - говорится в сообщении.

23 декабря в ведомстве сообщали, что из-за мокрого снега и ветра до 20 м/с остановили движение пассажирских парома и катеров в Севастополе, для пассажиров был организован компенсационный маршрут на площадях Нахимова и Захарова.