В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за непогоды

Для пассажиров организован компенсационный маршрут на площадях Нахимова и Захарова

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта остановили в Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для пассажиров организован компенсационный маршрут на площадях Нахимова и Захарова.

Ранее в правительстве Севастополя сообщили о неблагоприятных погодных условиях из-за мокрого снега и ветра до 20 м/с.