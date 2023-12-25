Трутнев исполнит мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

В частности, двенадцатилетняя Алиса из Донецка мечтает получить роликовые коньки, а девятилетний Лев из Советской Гавани хочет побывать штурманом на парусном судне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания детей из Донецкой Народной Республики, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Трутнев снял с новогодней ели пять открыток с детскими желаниями. Так, двенадцатилетняя Алиса из Донецка мечтает получить роликовые коньки. "С удовольствием постараюсь сам заехать в Донецк и вручить подарок", - отметил Трутнев.

Также шестилетняя Вероника из Санкт-Петербурга мечтает получить в подарок "умную колонку" со встроенным голосовым помощником. Девятилетний Лев из Советской Гавани хочет побывать штурманом на парусном судне. "Мечты должны сбываться. Подождем сезона. Сейчас сложно парусное судно вывести в море. Но к весне - точно", - сказал Трутнев.

По данным пресс-службы вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, Трутнев также пообещал исполнить желания восьмилетней Елизаветы из Петропавловска-Камчатского, которая мечтает побывать в собачьем питомнике, и тринадцатилетнего Николая из Магадана, мечтающего попасть в кабину пилота самолета.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.